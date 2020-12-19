В больнице Астрахани произошел хлопок в хранилище кислородных баллонов
В результате происшествия пострадал один человек.
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В больнице Астрахани произошел хлопок в хранилище кислородных баллонов. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС.
«В 20.49 в центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате происшествия пострадал сотрудник больницы, он был госпитализирован. Эвакуация из зданий медучреждения не проводилась.