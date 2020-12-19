Наручники на груди спасли жизнь полицейскому во время стрельбы в Подмосковье
Сотрудники полиции должны были допросить мужчину в рамках расследования уголовного дела, однако он открыл по ним стрельбу.
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
В Московской области мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и едва не убил одного из них. Пуля застряла в амуниции полицейского, что спасло ему жизнь. Инцидент произошел в Егорьевске.
«Мужчина открыл огонь по полицейским, пуля попала в наручники на груди сотрудника полиции, застряв среди звеньев», - приводит РИА Новости слова информированного источника в правоохранительных органах.
Оказалось, что сотрудники правоохранительных органов были откомандированы в Подмосковье из Камчатского края. Здесь силовики должны были допросить мужчину в рамках расследования одного из уголовных дел.