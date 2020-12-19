Момент столкновения судов в порту Туапсе попал на видео

Два судна столкнулись в порту Туапсе. Ролик с места происшествия сняли местные жители. Он был опубликован в соцсетях в группе «Типичный Краснодар».

Очевидцы отмечают, что столкновение судов произошло в Туапсинском Балкерном Терминале. Судя по опубликованным кадрам, одно судно иностранное. По предварительным данным, в порту Туапсе находится ISARTAL.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.