Момент столкновения судов в порту Туапсе попал на видео
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.
© Видео: Вконтакте, "Типичный Краснодар" © Фото: Вконтакте, "Типичный Краснодар"
Два судна столкнулись в порту Туапсе. Ролик с места происшествия сняли местные жители. Он был опубликован в соцсетях в группе «Типичный Краснодар».
Очевидцы отмечают, что столкновение судов произошло в Туапсинском Балкерном Терминале. Судя по опубликованным кадрам, одно судно иностранное. По предварительным данным, в порту Туапсе находится ISARTAL.
В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.