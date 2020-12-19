Гинцбург заявил, что антитела к COVID-19 могут передаваться через материнское молоко

Антитела к коронавирусу могут передаваться от кормящей матери к младенцу. Об этом заявил глава научного центра имени Гамалеи, разработавшего при участии Минобороны РФ вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.

«Антитела могут передаваться через материнское молоко», – пояснил он.

Кормящая грудью мать «безусловно» может наградить иммунной защитой своего новорожденного ребенка, сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

В интервью Гинцбург также назвал причину заражения COVID-19 среди участников вакцинации на стадии пострегистрационных испытаний.