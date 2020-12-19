В Тбилиси неизвестный с гранатой угрожал взорвать жилой дом
Полиции удалось задержать мужчину.
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Вооруженный мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме в Тбилиси. По предварительным данным, инцидент связан с конфликтом в семье.
Полиции удалось задержать мужчину. Переговоры между ним и правоохранителями длились около двух часов.
Район происшествия в данный момент оцеплен, сообщает телеканал Rustavi2. По просьбе правоохранительных органов СМИ пока не разглашают подробности происшествия.