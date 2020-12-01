В стране и мире Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова Анна Касаткина Ирине Антоновой было 98 лет. © Фото: antonova_club, VK Искусствовед, заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Эту информацию «Звезде» подтвердили в музее. Причина смерти и другие подробности пока не разглашаются. Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961-го по июль 2013 года, после чего ее назначили президентом музея. Она является лауреатом двух Государственных премий РФ, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и имеет множество других наград. Антонова также участвовала в Великой Отечественной войне. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика