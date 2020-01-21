Дмитрий Харатьян празднует 60-летний юбилей

Главному гардемарину страны, Дмитрию Харатьяну, сегодня исполнилось 60 лет. На его счету более 80 ролей в кинокартинах. Самая главная, которая принесла ему всесоюзную известность, роль Корсака в фильме «Гардемарины, вперед!».

По словам актера, юбилей он собирается отметить «всенародно».

«В этот раз я буду отмечать юбилей всенародно, во всех важных и дорогих для меня местах, на моих малых и больших родинах», - отметил актер.

День рождения Харатьян отметит концертом в Петербурге, юбилейный концерт в Москве состоится 12 февраля. Также запланирован концерт в подмосковном Красногорске, где сейчас живет звезда.

«Юбилейный тур у меня, по сути, начинается с 21 января. Дальше Европа: Стокгольм, Прибалтика, Белоруссия, надеюсь, в Армению на историческую родину съезжу тоже», - передает РИА Новости.

Дмитрий Харатьян известен по таким фильмам как «Розыгрыш» (1976), «Зеленый фургон» (1983), «Королева Марго» (1986), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992). Он снимается и сейчас. После юбилейного тура Харатьян планирует продолжить съемки в фильме Светланы Дружининой «Гардемарины».