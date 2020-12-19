Климатолог предупредила об опасных последствиях малоснежной зимы

Малоснежная зима в некоторых регионах России грозит маловодием рек, что впоследствии может привести к засухе. Об этом предупредила член Русского географического общества, климатолог Екатерина Пестрякова.

Так, на Урале большинство рек – снегового питания, объяснила специалист.

«Это страшно. Реки только начинаются на Урале. Это грозит маловодием», – сказала она URA.RU.

Пестрякова выразила надежду, что в России не повторится засухи подобной той, которая была в начале 70-х годов прошлого века.

Этой зимой в традиционно многоснежных регионах страны, таких как, например, Средний Урал, снега выпало в два раза меньше обычного. По прогнозу Гидрометцентра, в январе осадки также будут в дефиците.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области, в частности, из-за малого количества осадков обмелел Дон. В Цимлянском водохранилище – единственном на реке – уровень воды опустился до критической отметки.