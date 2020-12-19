Названы победители соревнований по кибербезопасности «Эшелонированная оборона 2020»

Онлайн-финал практических соревнований по кибербезопасности «Эшелонированная оборона 2020» прошел на базе Военного инновационного технополиса (ВИТ) «Эра». Участники состязались в поиске уязвимостей в информационных системах, стеганографии (скрытной передаче информации) и криптографии, расследовании инцидентов и поиске данных из открытых источников.

В финале соревнований приняли участие 39 команд, состоящих из учащихся общеобразовательных школ, студентов профильных ВУЗов, курсантов военных училищ, специализирующихся в сфере информационной безопасности, а также операторов научных рот ВС РФ.

Минобороны России представляли команды Краснодарского высшего военного училища имени С. М. Штеменко, Военной академии связи имени С. М. Буденного, Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, Военного университета радиоэлектроники, Военного учебного центра при Воронежском государственном университете и технополиса «ЭРА».

По итогам выполнения каждой задачи соревнующиеся получали особое значение (флаг), которое впоследствии вносилось в специальную судейскую цифровую платформу.

«В зачете среди команд военных вузов победу одержала команда ВКА имени А. Ф. Можайского, второе место осталось за второй командой этой же академии, на третьем месте остались курсанты КВВУ имени С. М. Штеменко», – рассказали в оборонном ведомстве.

Организаторами мероприятия стали департамент информационных систем Министерства обороны России, Восьмое управление Генерального штаба ВС РФ и ВИТ «Эра».