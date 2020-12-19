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Прививка для космонавта: в Звездном городке началась вакцинация от коронавируса

Анна Касаткина
19:24 19.12.2020
Инъекции сделали космонавты Олег Артемьев и Николай Чуб.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские космонавты на Земле начали вакцинироваться от коронавируса. Первыми в Звездном городке прививку сделали Олег Артемьев и Николай Чуб.

Вакцину также поставили нескольким работникам Центра подготовки, которые контактируют с космонавтами в процессе тренировок.

В Москве тем временем с понедельника, 21 декабря, доступ к вакцине откроют новым категориям граждан – работникам транспорта, энергетики и промышленности, а также сотрудникам СМИ. В общей сложности планируется привить около миллиона человек.

В Санкт-Петербурге вакцинировались первые 120 учителей. Накануне в северной столице открылись шесть прививочных пунктов, сегодня их уже 11. До конца года пунктов появится больше 70-ти пунктов с возможностью принимать по 50 человек ежедневно.

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