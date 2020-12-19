Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Сургуте
© Фото: Klaus Hausmann, Pixabay
Самолет Boeing-735, вылетевший из аэропорта Игарка в Уфу, совершил экстренную посадку в Сургуте. Причиной стала неисправность датчика надува двигателя.
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Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Сургуте
© Фото: Klaus Hausmann, Pixabay
Самолет Boeing-735, вылетевший из аэропорта Игарка в Уфу, совершил экстренную посадку в Сургуте. Причиной стала неисправность датчика надува двигателя.
В ДPУГИХ CMИ
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