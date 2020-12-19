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Сотрудники военной контрразведки отмечают профессиональный праздник

Анна Назайкина
18:54 19.12.2020
102 года назад была основана советская военная контрразведка.
Сотрудники военной контрразведки отмечают профессиональный праздник
© Фото: ТРК "Звезда"

В России отмечают профессиональный праздник военные контрразведчики. В столице торжественно возложили цветы к Монументу Славы сотрудникам службы. Из-за ограничений по COVID-19 торжественное мероприятие состоялось без ветеранов. Также особо отличившимся офицерам были вручены награды и присвоены новые воинские звания.

«Хотел поздравить всех военных контрразведчиков, ветеранов, прежде всего, членов семей с Днём военной контрразведки и доложить, что Ордена Красного знамени военная контрразведка ФСБ России вместе с армией России готовы выполнить задачи в любых условиях и обстановке», - поздравил коллег с праздником руководитель департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерал-полковник Николай Юрьев.

19 декабря 1918 года была основана советская военная контрразведка. С тех пор задачи военных контрразведчиков практически не изменились и только расширились. Среди них - противодействие деятельности иностранной разведки, терроризму и коррупции. 

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