Сотрудники военной контрразведки отмечают профессиональный праздник

В России отмечают профессиональный праздник военные контрразведчики. В столице торжественно возложили цветы к Монументу Славы сотрудникам службы. Из-за ограничений по COVID-19 торжественное мероприятие состоялось без ветеранов. Также особо отличившимся офицерам были вручены награды и присвоены новые воинские звания.

«Хотел поздравить всех военных контрразведчиков, ветеранов, прежде всего, членов семей с Днём военной контрразведки и доложить, что Ордена Красного знамени военная контрразведка ФСБ России вместе с армией России готовы выполнить задачи в любых условиях и обстановке», - поздравил коллег с праздником руководитель департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерал-полковник Николай Юрьев.

19 декабря 1918 года была основана советская военная контрразведка. С тех пор задачи военных контрразведчиков практически не изменились и только расширились. Среди них - противодействие деятельности иностранной разведки, терроризму и коррупции.