Картаполов заявил, что юнармейцы олицетворяют собой прогрессивную молодежь России

Пятый внеочередной слет движения «Юнармия» прошел в Национальном центре управления обороной. На мероприятии избрали нового руководителя главного штаба – им стал трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Приветственное слово от имени главы Минобороны России Сергея Шойгу зачитал присутствующим его заместитель Андрей Картаполов. Он также поздравил юнармейцев с успехами и призвал не останавливаться на достигнутом.

«Я считаю, что удалось многого добиться за этот год. "Юнармия" превратилась в одну из самых авторитетных молодежных общественных организаций страны. В настоящее время региональные и местные органы власти рассматривают юнармейское движение в качестве основного направления военно-патриотического воспитания молодежи. И это ваша общая заслуга и ваш успех», – сказал он.

Картаполов также отметил, что сегодня ни одно патриотическое или общественное мероприятие не обходится без участия юнармейцев. По его словам, они олицетворяют собой прогрессивную молодежь России.