Ученые рассказали о высоком темпе распространения нового типа COVID-19

Ученые рассказали, что новый тип коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, распространяется с большей скоростью. Он требует от населения еще большей осторожности. Об этом заявил главный врач Англии профессор Крис Уитти.



Он подчеркнул, что на юго-востоке страны прогнозируется быстрый рост количества новых заражений. Уитти подчеркнул, что специалисты предупредили ВОЗ об этом. Также ученые продолжают анализировать данные для улучшения понимания ситуации, передает Metro.

Как отметил Уитти, на сегодняшний день нет данных о более высокой смертности от нового подтипа коронавируса, но идут срочные исследования на эту тему.

Ранее сообщалось, что по территории Европы с высокой скоростью распространяется новая разновидность COVID-19, которая была зарегистрирована у испанских рабочих. Как отмечают ученые из Швейцарии и Испании, она стала причиной большей части новых случаев коронавирусной инфекции.