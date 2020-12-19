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SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с разведывательным спутником США

Анна Касаткина
17:47 19.12.2020
Старт стал пятым на счету многоразовой первой ступени Falcon 9.
© Видео: SpaceX Twitter © Фото: SpaceX YouTube

Ракета Falcon 9 со спутником NROL-108 для разведки США стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Прямая трансляция запуска велась на сайте компании SpaceX.

Старт дан в 9.00 по времени Восточного побережья США (17.00 мск). После разделения ступеней многоразовая первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на посадочной площадке на мысе Канаверал. Спасательные суда SpaceX также должны выловить из Атлантического океана створки головного обтекателя ракеты, которые спустятся на парашютах.

Изначально запуск должен был состояться в четверг, 17 декабря, однако был отменен за две минуты до старта из-за нештатного показателя второй ступени ракеты.

SpaceX выполняет запуски для космической разведки США по контракту с Пентагоном. Сегодняшний запуск стал пятым на счету многоразовой первой ступени Falcon 9.

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