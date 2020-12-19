Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего о встрече с пандой

Мечта мальчика Саши из Тульской области осуществилась: на «Елке желаний» он загадал знакомство с пандой. Ребенок побывал в Московском зоопарке, где встретился с животным. Ранее президент России Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» и пообещал подумать над тем, как воплотить мечту мальчика в жизнь.

«19 декабря исполнилось заветное желание 10-летнего Александра Колясникова из Тульской области - мальчик познакомился с живой пандой. Его мечту с "Елки желаний" снял 5 декабря на онлайн-марафоне #МыВместе президент России Владимир Путин. Вместе с родителями Саша приехал в российскую столицу и под присмотром сотрудников Московского зоопарка встретился с пандой», - сообщается в Telegram-канале онлайн-марафона «#МыВместе».

Кроме того, сотрудники зоопарка рассказали Саше, как проходит день животных, каким образом о них заботятся и изучают их поведение.

«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», - сказал ребенок.

Также Саша побывал в зоне для проведения тренингов, обычным посетителям вход туда недоступен. Здесь мальчик вместе с пандой Жуи создал футболку с уникальным принтом.