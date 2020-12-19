Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего о встрече с пандой

Анна Назайкина
17:35 19.12.2020
В Московском зоопарке ребенок встретился с пандой Жуи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мечта мальчика Саши из Тульской области осуществилась: на «Елке желаний» он загадал знакомство с пандой. Ребенок побывал в Московском зоопарке, где встретился с животным. Ранее президент России Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» и пообещал подумать над тем, как воплотить мечту мальчика в жизнь.

«19 декабря исполнилось заветное желание 10-летнего Александра Колясникова из Тульской области - мальчик познакомился с живой пандой. Его мечту с "Елки желаний" снял 5 декабря на онлайн-марафоне #МыВместе президент России Владимир Путин. Вместе с родителями Саша приехал в российскую столицу и под присмотром сотрудников Московского зоопарка встретился с пандой», - сообщается в Telegram-канале онлайн-марафона «#МыВместе».

Кроме того, сотрудники зоопарка рассказали Саше, как проходит день животных, каким образом о них заботятся и изучают их поведение.

«Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую волнение и радость. Панд я очень люблю: они большие и пушистые», - сказал ребенок.

Также Саша побывал в зоне для проведения тренингов, обычным посетителям вход туда недоступен. Здесь мальчик вместе с пандой Жуи создал футболку с уникальным принтом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.