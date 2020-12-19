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Названы отличительные черты кашля, указывающего на коронавирус

Виктория Ивашечкина
17:25 19.12.2020
По словам специалистов, необходимо оценивать особенности кашля в совокупности с другими признаками коронавирусной инфекции.
Названы отличительные черты кашля, указывающего на коронавирус
© Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress

Врачи рассказали, какие отличительные черты кашля указывают на то, что человек болен коронавирусом.

Доктор медицины Нейт Фавини подчеркнул, что вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 всегда является сухим. Другими словами, он не сопровождается выделения мокроты. По словам Фавини, если у человека в целом нет подозрения на коронавирус, то при появлении кашля так или иначе следует пройти обследование, передает BGR

При этом доктор медицинских наук, аллерголог Сара Нараян отметила, что сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Так, по ее словам, при астме отличительным признаком могут быть хрипы, которые почти не встречаются у пациентов с коронавирусом. При аллергии кашель, как и другие симптомы, такие как зуд и отечность, должен проходить после приема антигистаминных препаратов.

В целом, специалисты рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими признаками COVID-19.

Ранее врач Лев Авербах рассказал, что одышка, кашель, высокая температура и сатурация кислорода в крови ниже 93% являются показаниями к срочной госпитализации при коронавирусной инфекции.

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