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В «Роскосмосе» рассказали, как будут искать утечку воздуха на МКС

Анна Касаткина
17:18 19.12.2020
Накануне специалисты Центра управления полетами попросили космонавтов помочь найти место утечки, так как запас кислорода на станции заканчивается.
В «Роскосмосе» рассказали, как будут искать утечку воздуха на МКС
© Фото: NASA-Imagery, Pixabay

Промежуточную камеру модуля МКС «Звезда», где обнаружилась утечка воздуха, обтянут пленкой для сокращения ее объема и увеличения скорости падения давления. Таким образом планируется найти возможное место утечки, рассказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев.

Использование специального прибора для поиска места утечки ранее не дало результатов и пришлось искать другие способы, уточнил он.

«Поскольку течь очень слабенькая, то ничего лучше придумать не могут», – сказал Крикалев РИА Новости.

В октябре в промежуточной камере модуля «Звезда» нашли и заделали трещину, которая, как предполагалось, стала причиной утечки воздуха. В ноябре при выходе в открытый космос российские члены экипажа не обнаружили видимых повреждений в корпусе в районе трещины.

В пятницу, 18 декабря, специалисты Центра управления полетами попросили космонавтов помочь найти еще одно место утечки, так как запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции заканчивается. Крикалев ранее заявил, речь идет не о новой утечке, а о ранее выявленной.

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