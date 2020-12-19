Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нагорный Карабах ТЕГИ

В Нагорный Карабах вернулось более 40 тысяч беженцев

Анна Касаткина
16:55 19.12.2020
За последние сутки с территории Армении прибыло 470 человек.
В Нагорный Карабах вернулось более 40 тысяч беженцев
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, российские миротворцы продолжают работу по восстановлению мирной жизни в регионе. Об этом сообщает Минобороны России.

За сутки последние сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 470 беженцев. Всего с 14 ноября домой вернулись 41 745 человек.

В населенном пункте Фарух силами ремонтной бригады при содействии миротворцев восстановлено электроснабжение, отремонтировано 350 метров линий электропередач.

Во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий. В частности, организована горячая линия по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала ее работы принято 517 обращений. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Ашан за сутки оказана помощь 23 местным жителям, в том числе пятерым детям. Всего военные медики помогли 724 жителям Нагорного Карабаха, из которых 84 – дети.

«Все действия российского миротворческого контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции», – подчеркивается в сообщении военного ведомства.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.