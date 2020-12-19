В Нагорный Карабах вернулось более 40 тысяч беженцев

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения, российские миротворцы продолжают работу по восстановлению мирной жизни в регионе. Об этом сообщает Минобороны России.

За сутки последние сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 470 беженцев. Всего с 14 ноября домой вернулись 41 745 человек.

В населенном пункте Фарух силами ремонтной бригады при содействии миротворцев восстановлено электроснабжение, отремонтировано 350 метров линий электропередач.

Во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста и МЧС Нагорного Карабаха продолжается поиск и передача тел погибших в ходе боевых действий. В частности, организована горячая линия по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С начала ее работы принято 517 обращений. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Российской выездной врачебной бригадой в населенном пункте Ашан за сутки оказана помощь 23 местным жителям, в том числе пятерым детям. Всего военные медики помогли 724 жителям Нагорного Карабаха, из которых 84 – дети.

«Все действия российского миротворческого контингента выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции», – подчеркивается в сообщении военного ведомства.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.