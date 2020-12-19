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Тиньков заявил о полной ремиссии после обследования костного мозга

Анна Касаткина
16:50 19.12.2020
Донорский костный мозг бизнесмену пересадили летом 2020 года.
Тиньков заявил о полной ремиссии после обследования костного мозга
© Фото: olegtinkov, VK

У бизнесмена Олега Тинькова наступила полная ремиссия онкологического заболевания после пересадки костного мозга. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Пришли молекулярные анализы костного мозга. Это называется MRD minimum residual disease. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», – написал Тиньков.

Предприниматель уточнил, что на кровяном уровне ремиссия у него наблюдается уже год, однако молекулярный тест – самый важный: «значит донор работает и убивает все патогены».

В 2019 года году у Тинькова диагностировали острую форму лейкемии (рак крови), о чем он сообщил общественности спустя несколько месяцев. Костный мозг Тинькову пересадили летом 2020 года.

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