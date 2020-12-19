Гинцбург назвал причину заражения COVID-19 среди участников вакцинации

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что часть добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V» и заболевших COVID-19, скорее всего, получили плацебо.

Также Гинцбург не исключает, что участникам не успели дать второй компонент вакцины, разработанной совместно с Минобороны РФ.

«Я более чем уверен, что большая часть из тех 270-ти, которых вы сейчас обозначили – это из группы плацебо», - подчеркнул Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве заразились COVID-19 273 человека, участвующих в пострегистрационных испытаниях.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» показала стопроцентную эффективность в борьбе с тяжелыми случаями коронавируса. Такой вывод был сделан специалистами после анализа данных в последней контрольной точке III фазы клинического пострегистрационного исследования.

Эффективность препарата тестировалась среди 22 714 добровольцев через три недели после введения первого компонента вакцины или плацебо