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Гинцбург назвал причину заражения COVID-19 среди участников вакцинации

Виктория Ивашечкина
16:39 19.12.2020
Директор центра Гамалеи также не исключает, что добровольцам не успели дать второй компонент вакцины.
Гинцбург назвал причину заражения COVID-19 среди участников вакцинации
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что часть добровольцев, которые участвуют в пострегистрационных испытаниях вакцины «Спутник V» и заболевших COVID-19, скорее всего, получили плацебо.

Также Гинцбург не исключает, что участникам не успели дать второй компонент вакцины, разработанной совместно с Минобороны РФ.

«Я более чем уверен, что большая часть из тех 270-ти, которых вы сейчас обозначили – это из группы плацебо», - подчеркнул Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве заразились COVID-19 273 человека, участвующих в пострегистрационных испытаниях.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» показала стопроцентную эффективность в борьбе с тяжелыми случаями коронавируса. Такой вывод был сделан специалистами после анализа данных в последней контрольной точке III фазы клинического пострегистрационного исследования.

Эффективность препарата тестировалась среди 22 714 добровольцев через три недели после введения первого компонента вакцины или плацебо

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