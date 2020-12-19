Названы симптомы постковидного синдрома

Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома. В нем были перечислены симптомы, которые проявляются у пациентов, перенесших коронавирус.

Кроме общих клинических проявлений, таких как усталость и высокая температура, эксперты выделяют когнитивные нарушения, мигрень, покалывание и онемение рук и ног, нарушение сна.

Специалисты отмечают, что у тех, кто болел COVID-19 в течение долгого времени, могут быть боли в животе, тошнота, диарея и анорексия. Кроме того, болезнь влияет на психику пациента и способна вызывать депрессию и приступы тревоги.

Также коронавирусная инфекция воздействует и на сердечно-сосудистую систему — часто пациенты жалуются на нарушение сердечного ритма, боли или чувство стеснения в груди. Менее распространены такие симптомы, как кожные высыпания.

Как объясняют специалисты, их рекомендации разработаны с целью улучшения ухода за пациентами, переболевшими коронавирусом, а также для того, чтобы повысить квалификацию медиков, сражающихся с инфекцией.