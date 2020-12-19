Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы симптомы постковидного синдрома

Анна Назайкина
16:30 19.12.2020
Специалисты рассказали, какие клинические проявления встречаются у пациентов, перенесших коронавирус.
Названы симптомы постковидного синдрома
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании опубликовал официальное руководство по лечению постковидного синдрома. В нем были перечислены симптомы, которые проявляются у пациентов, перенесших коронавирус.

Кроме общих клинических проявлений, таких как усталость и высокая температура, эксперты выделяют когнитивные нарушения, мигрень, покалывание и онемение рук и ног, нарушение сна.

Специалисты отмечают, что у тех, кто болел COVID-19 в течение долгого времени, могут быть боли в животе, тошнота, диарея и анорексия. Кроме того, болезнь влияет на психику пациента и способна вызывать депрессию и приступы тревоги.

Также коронавирусная инфекция воздействует и на сердечно-сосудистую систему — часто пациенты жалуются на нарушение сердечного ритма, боли или чувство стеснения в груди. Менее распространены такие симптомы, как кожные высыпания.

Как объясняют специалисты, их рекомендации разработаны с целью улучшения ухода за пациентами, переболевшими коронавирусом, а также для того, чтобы повысить квалификацию медиков, сражающихся с инфекцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.