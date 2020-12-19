«Конец года»: интернет-эксперт прокомментировал сбой в работе «ВКонтакте»

Интернет-эксперт Антон Меркуров прокомментировал «Звезде» серьезный сбой в работе соцсети «ВКонтакте», который произошел днем в субботу, 19 декабря. Тысячи пользователей по всей стране жаловались на долгую загрузку сайта и невозможность отправки сообщений.

«Даже на такие сложные вопросы ответы очень простые и очевидные: конец года, все устали. В большинстве случаев аварии в соцсетях носят человеческий фактор. То есть, это ошибка обновления какого-то, перестановка оборудования и прочее», - подчеркнул эксперт.

По его словам, из-за того, что все соцсети очень плотно интегрированы в жизнь людей, сбои в работе фиксируются больше и чаще. По словам Меркурова, подобные проблемы будут наблюдаться и дальше, однако, в этом нет ничего страшного.