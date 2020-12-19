«Остров» на дистанционном управлении: как будет работать новая система водоснабжения в Севастополе

Минобороны России передало часть инфраструктуры, которая позволит снабдить водой Севастополь. Военные строители проложили 10 тысяч метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Черную. Для закачки пресной воды использовали уникальную плавучую станцию, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов.



Прежде чем система заработает на полную мощность, каждый ее элемент испытывают по отдельности. Из шести насосов четыре будут работать бесперебойно. Остальные – в резерве.



Насосная станция выглядит как плавучая платформа посреди озера. Это своеобразный умный необитаемый остров – станция не требует присутствия человека. Управляется она дистанционно с дежурного пульта городского водоканала.

«Все параметры: от открытия двери и датчика движения до температуры воды параметрически управляются с помощью компьютера», – рассказывает директор Главного строительного управления №4 Алексей Трубачев.

Подающая, она же главная насосная станция – самое первое звено в цепи трубопровода. В центре водоема она находится неслучайно: это самое глубокое место, почти полсотни метров. Отсюда осуществляется перекачка воды на берег, до первого распределительного узла.

Трубу длиной свыше 250 метров на поверхности воды удерживают яркие поплавки. Параллельно проходит понтонный мост, так персонал попадает на станцию. Саму станцию на месте удерживают якоря.



На берегу проходит проверка системы на герметичность. После чего о готовности к запуску сообщают в Национальный центр управления обороной. Оттуда заместитель министра военного ведомства Тимур Иванов в режиме видеоконференции докладывает о втором этапе строительства водной инфраструктуры Севастополя.

Вслед за этой насосной станцией появится новый водозабор на реке Бельбек. Военные специалисты уже приступили к возведению.

«В состав объекта входит накопительный бассейн емкостью 150 тысяч кубов, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водопровод и ряд сопутствующей инфраструктуры. Работы ведутся в круглосуточном режиме, задействовано более 320 человек. До 30 декабря завершаем комплекс работ по обустройству днища накопительного бассейна. Полный комплекс работ в соответствии с графиком будет завершен до первого марта», – поясняет Иванов.

Десятикилометровый трубопровод идет из Кадыковского карьера, что в Балаклаве, к руслу реки Черная по кратчайшему маршруту. Дальше поток попадает в Чернореченское водохранилище. Теперь основной городской резервуар с пресной водой застрахован от пересыхания. Из карьера планируют перебрасывать ежедневно по 15 тысяч кубометров воды.

Проверку на качество вода прошла в лаборатории. Содержание – в норме. Форма же карьера в виде сердца достойна тысяч публикаций, снимков и туристических заметок. В соцсетях это самый романтичный севастопольский водоем.