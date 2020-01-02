Политолог оценил решение Турции отправить военных в Ливию

Политолог Владимир Евсеев прокомментировал «Звезде» принятое Турцией решение об отправке своих военнослужащих в Ливию для участия в военном конфликте. По словам эксперта, позитивных последствий от этого решения турецкой стороне ждать не придется.

«Оно (военное вмешательство Турции - прим. ред.) наткнется на серьезное сопротивление в регионе, ослабит военный потенциал Турции и наживет ей новых врагов. В результате заявленный ей в свое время курс “ноль проблем с соседями” трансформируется в тезис “ноль соседей без проблем”», - заявил Евсеев.

Напомним, отправка турецких военнослужащих в Ливию была одобрена голосованием парламентариев: за одобрение законопроекта проголосовали 325 парламентариев, против - 184. Решение было принято после того, как ливийская сторона официально запросила у Турции помощь из-за наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.