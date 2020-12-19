Ставропольские полицейские задержали коллегу по подозрению в убийстве мужчины

В лесу в Ставропольском крае обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. После проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД, подозреваемый в совершении данного преступления.

По информации ГУ МВД РФ по региону, сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения поступило в полицию 12 декабря. Спустя пять дней его труп был найден в лесу на выезде со Ставрополя.

Сейчас с подозреваемым работают правоохранительные органы. Проводится проверка, по результатам которой задержанного сотрудника могут уволить со службы и привлечь к уголовной ответственности.