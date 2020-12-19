Ставропольские полицейские задержали коллегу по подозрению в убийстве мужчины
Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение по задержанному.
© Фото: Табылды Кадырбеков, Sputnik, РИА Новости
В лесу в Ставропольском крае обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. После проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудник антикоррупционного отдела регионального главка МВД, подозреваемый в совершении данного преступления.
По информации ГУ МВД РФ по региону, сообщение об исчезновении мужчины 1990 года рождения поступило в полицию 12 декабря. Спустя пять дней его труп был найден в лесу на выезде со Ставрополя.
Сейчас с подозреваемым работают правоохранительные органы. Проводится проверка, по результатам которой задержанного сотрудника могут уволить со службы и привлечь к уголовной ответственности.