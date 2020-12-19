Диетолог развеяла миф о цвете полезных фруктов и овощей

Диетолог развеяла миф о том, что наиболее полезными являются фрукты и овощи зеленого цвета.

Екатерина Бурляева подчеркнула, что для получения необходимых витаминов и полезных веществ нужно употреблять растительную пищу всех цветов. По словам специалиста, в красных, темно-бордовых, черных овощах и фруктах содержится ликопин. Он замедляет развитие атеросклеротических изменений в сосудах. Ликопин снижает риск возникновения некоторых видов онкозаболеваний, передает издание «Аргументы и факты».

Также диетолог указала на то, что в оранжевых и желтых овощах и фруктах содержатся каротиноиды, оказывающие положительный эффект на зрение. В зеленых овощах и фруктах содержатся индолы, уменьшающие вероятность появления некоторых видов гормонально-зависимых опухолей.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности неправильного хранения овощей. Также специалист заявила, что людям с хроническими заболеваниями следует исключить из рациона все виды капустных и крестоцветных овощей, так как они блокируют усвоение йода.