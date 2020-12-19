В Елисейском дворце рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона
У главы государства все еще наблюдаются усталость, кашель и ломота в теле
© Фото: Emmanuel Macron, Facebook
Состояние здоровья заболевшего COVID-19 президента Франции Эммануэля Макрона стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Отмечается, что у главы государства все еще наблюдаются усталость, кашель и ломота в теле, однако они не мешают его работе.
«Клинические и параклинические обследования регулярно проводятся медицинской службой при президенте. Их результаты обнадеживающие», – говорится в сообщении.
Положительный тест на коронавирус Макрон сдал в четверг, 17 декабря. Президент ушел на самоизоляцию и продолжает выполнять свои обязанности удаленно.