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Момент схода лавины на туриста в Кемеровской области попал на камеру

Анна Касаткина
15:04 19.12.2020
Мужчине пришли на помощь другие отдыхающие.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Снежная лавина накрыла туриста на курорте Шергеш в Кемеровской области. Инцидент сняла камера, закрепленная на экипировке находившегося поблизости сноубордиста.

На кадрах спортсмен скатывается со склона, когда его настигает огромная снежная масса. Туриста обездвижило, однако его голова осталась на поверхности. Благодаря этому мужчину быстро смогли отыскать и откопать другие отдыхающие.

Ситуация разрешилась благополучно. Спасители поздравили мужчину со вторым днем рождения.

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