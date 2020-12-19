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Юнармейцы подвели итоги года

Анна Назайкина
15:14 19.12.2020
Сегодня состоялся пятый внеочередной слёт движения.
Юнармейцы подвели итоги года
© Фото: un.armia, VK

Пятый внеочередной слёт движения «Юнармия» прошёл сегодня в Национальном центре управления обороной России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В рамках слёта были подведены итоги 2020 года, решены важные организационные вопросы, а также были намечены ключевые направления дальнейшего развития движения», - говорится в сообщении ведомства.

Начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов подчеркнул: на сегодняшний день «Юнармия» является востребованным передовым отряд молодежи, который насчитывает более 740 тысяч юношей и девушек.

Также генерал-полковник отметил, что 2020 год был богат положительными итогами в области профессионального самоопределения. Отмечается, что более тысячи юнармейцев поступили в высшие военно-учебные заведения.

«Важно и дальше увлекать ребят спортом, наукой, техникой, творчеством, нужными и полезными для общества начинаниями. Воспитывать молодежь, которая будет гордиться своей страной, её достижениями и историей, будет связывать с Россией свое будущее и, конечно же, будет отстаивать ее национальные интересы», - заявил Картаполов.

Кроме того, во время слета наградили участников конкурса региональных отделений движения «Юнармия» на кубок заместителя министра обороны - начальника ГВПУ ВС РФ за 2020 год. Андрей Картаполов вручил бывшему начальнику Главного штаба «Юнармии» Роману Романенко медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан, а также решении проблем ветеранов Великой Отечественной войны.

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