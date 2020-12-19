Песков объяснил неоднозначное отношение Запада к вакцине «Спутник V»

Неоднозначное отношение Запада к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» связано с конкуренцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год».

«Если коротко ответить, все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», - пояснил Песков.

Он уточнил, что выпуск вакцины «Спутник V» представлял за рубежом «угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей».

«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому что она плохая, а потому что она слишком хорошая становится», - пояснил Песков.

В августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная Минобороны совместно с НИЦ имени Гамалеи. Препарат прошел все необходимые проверки, отмечается его безопасность и эффективность.