Облако пыли и песка: на аргентинский город обрушилась буря

Город Санта-Роса на востоке аргентинской провинции Ла-Пампа накрыла мощная песчаная буря. Жители региона публикуют многочисленные впечатляющие видео.

«Санта-Роса опустошена… Снесены крыши, деревья, упали пальмы… 5-е и 35-е шоссе отрезаны», — подписала жительница города видео в Twitter.

Как сообщает издание MDZ, усиление бури началось накануне около 17:00. До этого жители города отмечали жару и сильный ливень. В Санта-Росе наблюдалось торнадо со скоростью ветра, достигающей 100 километров в час.

В городе повреждены десятки автомобилей, линии электропередач и кабельного телевидения, некоторые районы лишились водоснабжения и электричества. Информации о пострадавших на данный момент нет.