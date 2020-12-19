В работе соцсети «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

Российские пользователи сообщили о крупном сбое у соцсети «ВКонтакте». Жалобы фиксируются на сайте Downdetector.

У большинства пользователей наблюдается проблема с загрузкой сайта, другие жалуются на проблеме при отправке сообщений. Основной поток жалоб на неполадки пришелся на 14:00 МСК.

Проблемы, связанные с работой соцсети также наблюдались 11 и 16 декабря.