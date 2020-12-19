Умер писатель-фантаст Роман Арбитман

Писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, ушел из жизни на 59-ом году жизни в Саратове, причиной смерти стало заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на странице международного телекинофестиваля «Саратовские страдания».

«И снова у нас печальные известия. Ушел Роман Арбитман. Опять COVID. Для фестиваля было большой честью и радостью дружить с личностью такого масштаба, далеко не городского. Кинокритик Антон Долин написал: "...чудесный человек, чудак и гений, писатель и мистификатор, фантазер и зануда, совершеннейший уникум... невыносимо". Остается только соглашаться и вспоминать минуты радости общения в рамках фестиваля и за его пределами», - говорится в сообщении в соцсети «Вконтакте».

О смерти писателя-фантаста от коронавируса также сообщил литературный критик Александр Архангельский.

«От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить. Да будет земля ему пухом», - написал он в Facebook.

Роман Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове. Публиковался под такими псевдонимами, как Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Начал свою карьеру в качестве автора научно-фантастических рассказов. Арбитман написал более 30 книг. В октябре этого года он представил свое последнее произведение – книгу «Министерство справедливости».

Кроме того, он печатался как как литературный критик в таких изданиях, как «Литературная газета», «Время новостей», «Знамя», «Литературное обозрение», «Октябрь» и др. Также Арбитман является членом Союза российских писателей и Академии современной российской словесности.