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Роскосмос готов отправить на МКС дополнительный запас кислорода

Иван Линдеманн
14:30 19.12.2020
Дмитрий Рогозин подчеркнул, что ситуация на станции находится под контролем.
Роскосмос готов отправить на МКС дополнительный запас кислорода
© Фото: WikiImages, Pixabay

Роскосмос в феврале 2021 года готов отправить на Международную космическую станцию дополнительный запас кислорода, если потребуется. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. И мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура. Уже запас кислорода в нем есть», - уточнил он.

Также, по словам Рогозина, часть груза могут направить на американских аппаратах. Глава Роскосмоса подчеркнул, что ситуация на МКС находится под контролем. С экипажем постоянно контактирует первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Волноваться не надо, все нормально, все под контролем», - сказал Рогозин.

Он отметил, что произошедшее говорит о том, что пора думать о новых конструкциях на МКС. Текущие проблемы, не исключил гендиректор Роскосмоса, могут быть связаны с микрометеоритами.

«Очевидно, в определенных старых конструкциях станции происходят определенные проблемы, связанные с усталостью металла и так далее. Именно поэтому мы сейчас говорим и задумались о создании новой станции - национальной российской орбитальной станции», - уточнил Рогозин.

Ранее российские космонавты сообщили, что на МКС заканчиваются резервные запасы воздуха. В ЦУП рекомендовали экипажу как можно скорее найти новое место утечки. Но, как рассказал телеканалу «Звезда» космонавт Павел Виноградов, ситуация несерьезная, воздуха на станции достаточно.

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