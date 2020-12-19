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В ЮАР обнаружена новая разновидность коронавируса

Ян Брацкий
01:41 19.12.2020
Новая разновидность штамма коронавируса намного агрессивнее и вызывает более тяжелое течение болезни.
В ЮАР обнаружена новая разновидность коронавируса
© Фото: Igor Golovniov globallookpress

Ученые обнаружили в ЮАР новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. С таким заявлением выступил министр здравоохранения республики Звели Мхизе.

«Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-CoV-2, пока названную 501.V2», - написал министр на своей странице в Twitter.

Сейчас новый штамм вируса преобладает в ЮАР и вторую волну пандемии республиканские вирусологи связывают именно с его появлением, добавил он. Новая разновидность возбудителя опасной инфекции более агрессивна и вызывает большее количество осложнений. При этом, само заболевание протекает тяжелее у пациентов любого возраста, добавил Мхизе.

«Важно еще раз подчеркнуть, что, хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причины для паники нет», - подчеркнул чиновник.

Всего пандемия COVID-19 в Южной Африке унесла более 24 тысяч жизней, свыше 890 тысяч человек заболели, пишет «Интерфакс». Впервые о коронавирусе мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается город Ухань в китайской провинции Хубэй. Несмотря на оперативные меры и введенный карантин, болезнь успела распространиться по миру. Сейчас насчитывается около 75 миллионов инфицированных.

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