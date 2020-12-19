В регионах РФ рассказали о создании структуры по развитию внутреннего туризма

Ростуризм собирается за 10 лет в два раза увеличить число туристов, которые отдыхают внутри страны. Для этого в России появится больше объектов для посещения, улучшится инфраструктура, упростится процесс получения информации о новых местах. Кроме того, снизится стоимость туристических поездок в регионы.

Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность развития внутреннего туризма, особенно в условиях, когда у людей нет возможности отдыхать за границей. Глава государства отметил, что правительство уже активно участвует в развитии отрасли и помогает формировать ее инфраструктуру.

«Разумеется, конечно, я вижу, знаю, понимаю. Вижу людей, которые говорят, да, так красиво, но, извините, ни туалета нет, ни руки помыть, питание не налажено, ни проехать, ни пройти. Это требует времени и колоссальных денег…Соответствующие средства мы будем на это выделять», - подчеркнул Владимир Путин.

На данный момент этими вопросами занимается Федеральное агентство по туризму. Действующий нацпроект, который разработали специалисты ведомства, финансово поддерживает и отечественных туристов, и профильный бизнес.

«Национальный проект должен дать возможность людям доступно, комфортно и безопасно путешествовать по стране, с удовольствием открывать для себя природные и культурные богатства России…Мы также продолжим работать над снижением стоимости путешествий по стране, повышать качество и узнаваемость внутренних направлений, так чтобы для туриста соотношение цены и качества было оптимальным»,- сказала глава агентства Зарина Догузова.

В планах Ростуризма в ближайшие 10 лет удвоить количество россиян, отдыхающих в санаториях и профилакториях, в несколько раз увеличить количество туристических объектов на территории страны, на что из государственной казны планируется выделить более 600 миллиардов рублей. Часть из этих денег, 15 миллиардов рублей, уже сейчас направлены на реализацию программы кешбэк. По ее условиям, россияне могут возвращать себе часть суммы, которую тратят на отдых.

«Заявки поступают, люди охотно интересуются этой программой. Потому что она довольно ощутима по бюджету. Если покупаешь тур за 100 тысяч, это тур для семьи, то 20 тысяч ты уже экономишь. Ты можешь их потратить на переезд и тому подобное», - управляющий глэмпинга Артур Хасатов.

По условиям программы, кешбэк покрывает 20% от суммы отдыха, но не более 20 000 рублей. Кроме того, благодаря целевым программам Ростуризма в стране появится ряд новых туробъектов. Регионы выдвинули на конкурс десятки проектов. Лучшие из них получат финансовую поддержку правительства. Среди них создание национальных парков, инфраструктурных объектов и многое другое.

Не останутся в стороне и традиционные направления. Например, усадьба Деда Мороза в Великом Устюге. Любимец всех детей, главный российский волшебник к зимнему празднику начал подготовку заранее. Швеи на фабрике Великого Устюга работают ежедневно. Большой комплекс ежедневно принимает посетителей.

«Я вас всех буду ждать к себе в гости в Великий Устюг – тут и морозец славный и снег белый пушистый»,- пригласил детей окунуться в сказку Дед Мороз.

Открытые прежние и новые направления уже сейчас демонстрируют высокий спрос среди желающих попутешествовать и отдохнуть. Как отмечают эксперты, это позитивно скажется не только на экономическом развитии туристической отрасли, но и на качестве услуг.