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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Анна Назайкина
13:03 19.12.2020
В России за сутки выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки окончания эпидемии коронавируса в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса может закончиться в России к весне или даже раньше.

«Это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», - сказала она в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что вакцинация поспособствует борьбе с пандемией COVID-19, однако циркуляция вируса, по его словам, в определенной степени сохранится.

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 28 209 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло 2 819 429 человек.

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