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Вирусолог рассказал, как влияют витамины на инфицированного человека

Тамара Астапенкова
13:34 19.12.2020
По мнению Алексея Аграновского, витамины необходимы для жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay

Прием витаминов во время лечения инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса, не опасен. Витамины необходимы человеку, но их нужно принимать с умом. Об этом сообщил «Звезде» вирусолог Алексей Аграновский.

«Я не думаю, что прием витаминов опасен. Наоборот полезен. Они делают человека сильнее. Витамины необходимы для жизни. И они никак не могут мешать лечению или способствовать вирусу», - сказал эксперт.

Ранее появилась информация, что при вирусных заболеваниях витамины делают инфекцию сильнее и затормаживают процесс выздоровления. По мнению врача, высказавшего это предположение, если человек заболевает, то ему не нужно принимать витамины. 

По словам вирусолога Аграновского, нет никаких даже теоретически возможных механизмов, которые поддерживали подобную точку зрения.

«Витамины при лечении инфекционных заболеваний ни с чем отрицательным образом не взаимодействуют. Наоборот они необходимы. Но принимать их надо с умом», - пояснил эксперт.

Он добавил, что передозировка витаминами может вызвать аллергическую реакцию. Поэтому нужно ориентироваться на инструкцию, в которой указывается схема приема, или посоветоваться со специалистом, уточнил Аграновский.

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