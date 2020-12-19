Собянин назвал сроки окончания самого сложного периода борьбы с COVID-19



Борьба с коронавирусной инфекцией будет долгой, но через несколько месяцев должен закончиться самый острый период. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Я думаю, мы еще долго будем с ковидом бороться. Но самый острый период через несколько месяцев должен закончиться», - сказал столичный градоначальник.

Ранее Собянин рассказал о своих ощущениях после вакцинации от коронавируса. По его словам, он сделал прививку, когда препарат еще проходил стадии исследования. Мэр сообщил, что никаких тяжелых последствий у него не было.