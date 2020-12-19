Уход с фондового рынка США: Трамп подписал закон против ряда китайских компаний

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с фондового рынка Соединенных Штатов. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Документ нацелен, в том числе, на корпорации КНР, отказывающие американским регуляторам, которые требуют доступ к аудиторской отчетности. Закон, в частности, требует от компаний, котирующихся на биржах США, подтверждения того, что их не контролируют власти других государств. Зарубежные корпорации, согласно документу, будут обязаны соответствовать тем же нормам аудита, что и американские.

Споры о том, как проводить аудит китайских компаний, длятся уже на протяжении двух десятков лет, однако стали особенно актуальны на фоне крупных разногласий Вашингтона и Пекина, в том числе по вопросам торговли, валютного курса и правам человека. Тем временем компании КНР продолжают IPO на американских рынках: в 2020 году они получили у инвесторов 12 миллиардов долларов в результате первичного размещения акций.

Американская сторона заявляет, что непрозрачность китайских компаний ставит под угрозу инвесторов из Соединенных Штатов. В качестве примера приводится скандальный инцидент с китайской компанией Luckin Coffee, которую прочили в конкуренты американскому гиганту Starbucks, но после обнаружения массовых приписок в отчетности компании ее акции были обесценены.

При этом диалог между США и Китаем по аудиту китайских компаний продолжается и, вероятно, приведет к компромиссу в дальнейшем.