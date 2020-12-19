В МИД РФ заявили, что врученную Лаврову икону вернут дарителям

Икона XVIII века, написанная в Луганске, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову, будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», - сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщалось ранее, Додик подарил Лаврову позолоченную икону в ходе визита главы российского дипведомства в Боснии и Герцеговине в понедельник. Агентство Srna опубликовала фотографию образа, предположительно, Николая Чудотворца, а также снимок красной сургучной печати на обратной стороне иконы, где можно увидеть надпись: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».

Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович сообщила, что посольство Украины в республике направило ноту с требованием возвратить украинской стороне икону, написанную в Луганске. По словам главы ведомства, в посольстве требовали выяснить, каким образом икона попала в Боснию и Герцеговину. Туркович заявила, что будет добиваться возвращения иконы Украине. В пятницу в прокуратуре Боснии и Герцеговины было возбуждено дело, началась проверка происхождения иконы.