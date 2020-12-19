В стране и мире Коронавирус В Минздраве заявили, что от COVID-19 планируется привить 60% взрослого населения РФ Анна Назайкина В России за сутки выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. © Фото: Igor Golovniov, Keystone Press Agency, Globallookpress Около 60% взрослого населения России планируется привить от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Шестьдесят процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», - сказал он в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1». По данным оперштаба, в России за сутки выявили 28 209 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2 819 429 человек. В настоящее время в стране лечатся 514 340 пациентов, у которых получены положительные тесты на COVID-19. За минувшие сутки были выписаны из больниц по всей стране 26 109 человек. В общей сложности выздоровели 2 254 742 человека. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика