Власти Венесуэлы заявили о готовности возобновить полеты в Россию

Официальный Каракас готов к возобновлению прямых перелетов в Россию и в обратном направлении. Примерная стоимость авиабилета для путешественников составит 1300-1400 долларов в обе стороны, сообщил замминистра воздушного транспорта Венесуэлы и глава авиакомпании Conviasa Рамон Селестино Веласкес.

«Мы ожидаем открытия воздушных границ. Это вопрос времени. Венесуэла уже готова лететь, как только получит зеленый совет», - приводит РИА Новости слова чиновника.

С его слов, власти Венесуэлы рассчитывали возобновить полеты в декабре, однако ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции в мире внесла свои коррективы в оптимистичные планы. Полет от Москвы до Венесуэлы занимает около 11 часов, если туристы направляются на островные курорты Маргариты - плюс два часа. Национальная авиакомпания готова поставить на эти рейсы два авиалайнера Airbus A340-300 и Airbus A340-200, которые способны совершать прямые перелеты на большие расстояния без промежуточных посадок.

На первом этапе авиационные власти латиноамериканской страны рассматривают один рейс в неделю, но если он окажется востребованным, то частоту полетов можно будет увеличить.

К этому дню Россия восстановила авиасообщение с 16 странами, однако только три из них соответствуют всем критериям Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Это Эфиопия, Танзания и Сейшельские острова. Согласно им, показатель заболеваемости коронавирусом не должен превышать 40 из 100 000 за последние две недели, а среднесуточный показатель темпа прироста должен быть менее одного процента. Третий критерий - показатель распространения инфекции Rt.