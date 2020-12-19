Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Венесуэлы заявили о готовности возобновить полеты в Россию

Ян Брацкий
01:20 19.12.2020
Примерная стоимость перелета в обе стороны для путешественников составит 1300-1400 долларов.
Власти Венесуэлы заявили о готовности возобновить полеты в Россию
© Фото: Georg Ismar, globallookpress

Официальный Каракас готов к возобновлению прямых перелетов в Россию и в обратном направлении. Примерная стоимость авиабилета для путешественников составит 1300-1400 долларов в обе стороны, сообщил замминистра воздушного транспорта Венесуэлы и глава авиакомпании Conviasa Рамон Селестино Веласкес.

«Мы ожидаем открытия воздушных границ. Это вопрос времени. Венесуэла уже готова лететь, как только получит зеленый совет», - приводит РИА Новости слова чиновника.

С его слов, власти Венесуэлы рассчитывали возобновить полеты в декабре, однако ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции в мире внесла свои коррективы в оптимистичные планы. Полет от Москвы до Венесуэлы занимает около 11 часов, если туристы направляются на островные курорты Маргариты - плюс два часа. Национальная авиакомпания готова поставить на эти рейсы два авиалайнера Airbus A340-300 и Airbus A340-200, которые способны совершать прямые перелеты на большие расстояния без промежуточных посадок.

На первом этапе авиационные власти латиноамериканской страны рассматривают один рейс в неделю, но если он окажется востребованным, то частоту полетов можно будет увеличить.

К этому дню Россия восстановила авиасообщение с 16 странами, однако только три из них соответствуют всем критериям Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности. Это Эфиопия, Танзания и Сейшельские острова. Согласно им, показатель заболеваемости коронавирусом не должен превышать 40 из 100 000 за последние две недели, а среднесуточный показатель темпа прироста должен быть менее одного процента. Третий критерий - показатель распространения инфекции Rt.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.