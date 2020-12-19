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Регионам РФ могут разрешить сносить неаварийные панельные дома

Анна Назайкина
11:31 19.12.2020
Отмечается, что только собственники квартир будут решать, включать ли дом в программу сноса.
Регионам РФ могут разрешить сносить неаварийные панельные дома
© Фото: Valery Lukyanov, Russian Look, Globallookpress

Регионы РФ в рамках комплексного развития территорий могут получить право сносить неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, капитальный ремонт которых будет слишком дорогостоящим или где существует физический износ крыши, стен, фундамента. 

Поправку поддержал думский комитет по транспорту и строительству. По словам заместителя председателя комитета Павла Федяева, законопроект устанавливает критерии того, какие здания должны подлежать сносу.

«Комплексное развитие территории жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории поселения, городского округа в пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры или их частей, в границах которой расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, многоквартирные дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям, установленным нормативным правовым актом субъекта РФ», - цитирует документ ТАСС.

Данные критерии устанавливаются по одному или нескольким требований. Например, снос дома возможен при физическом износе крыши, стены, фундамента. Также он возможен в случае, если общая стоимость работ по капремонту конструктивных элементов дома и систем инженерно-технического обеспечения в расчете на 1 м² общей площади жилых помещений превышает стоимость, которая была определена нормативом региона.

Также под комплексное развитие территорий могут попасть дома, которые строились в период индустриального домостроения по типовым проектам.

«Порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно-работоспособном техническом состоянии устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства», - сообщается в документе.

Согласно документу, под комплексное развитие территории жилой застройки попадают также и земельные участки, а также расположенные на них объекты недвижимого имущества.

Решение о включении многоквартирного дома в программу сноса и реконструкции могут принимать исключительно собственники квартир. В законопроекте уточняется, что на то, чтобы организовать собрание собственников по вопросу вхождения в программу реновации, дается не менее одного месяца.

Кроме того, сообщается, что не менее 2/3 голосов требуется для включения дома в границу территории, подлежащей комплексному развитию.

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