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В России за сутки зафиксированы 28 209 новых случаев заражения COVID-19

Тамара Астапенкова
11:25 19.12.2020
По данным оперштаба, общее число инфицированных достигло 2 819 429 человек.
В России за сутки зафиксированы 28 209 новых случаев заражения COVID-19
© Фото: Kokoshkin, Global Look Press

В России за сутки выявили 28 209 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 2 819 429 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В настоящее время в стране лечатся 514 340 пациентов, у которых получены положительные тесты на коронавирус. За минувшие сутки были выписаны из больниц по всей стране 26 109 человек. В общей сложности выздоровели 2 254 742 человека.

По данным оперштаба, наименьшие темпы прироста заболевших зафиксированы за сутки в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республиках Тыва и Марий Эл, Новосибирской области.

Ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V», созданную Минобороны и НИЦ имени Гамалеи, признали главным научным прорывом года. Такую оценку российскому препарату дал один из самых авторитетных научных изданий в мире, американский журнал Science.

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