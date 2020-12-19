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В ЦУП заявили, что резервы воздуха на МКС подходят к концу

Иван Линдеманн
11:18 19.12.2020
Космонавтам нужно как можно скорее найти новое место утечки.
В ЦУП заявили, что резервы воздуха на МКС подходят к концу
© Фото: skeeze, Pixabay

Резервы воздуха на Международной космической станции подходят к концу. Об этом экипаж сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами.

«Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», - было сказано в ходе переговоров.

В ЦУП посоветовали космонавтам как можно скорее найти новое место утечки. Предположительно, оно находится в российском модуле «Звезда».

Первая утечка на МКС была зафиксирована еще в 2019 году. Место трещины не могли найти долгое время. В августе 2020 года потеря воздуха усилилась. В итоге щель обнаружили в промежуточной камере модуля «Звезда». Ее удалось заделать в октябре. В ноябре космонавты снова пытались устранить очередную утечку, но безуспешно. Давление на станции продолжает понижаться.

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