В стране и мире В ЦУП заявили, что резервы воздуха на МКС подходят к концу Иван Линдеманн Космонавтам нужно как можно скорее найти новое место утечки. © Фото: skeeze, Pixabay Резервы воздуха на Международной космической станции подходят к концу. Об этом экипаж сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами. «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», - было сказано в ходе переговоров. В ЦУП посоветовали космонавтам как можно скорее найти новое место утечки. Предположительно, оно находится в российском модуле «Звезда». Первая утечка на МКС была зафиксирована еще в 2019 году. Место трещины не могли найти долгое время. В августе 2020 года потеря воздуха усилилась. В итоге щель обнаружили в промежуточной камере модуля «Звезда». Ее удалось заделать в октябре. В ноябре космонавты снова пытались устранить очередную утечку, но безуспешно. Давление на станции продолжает понижаться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика