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«Иранская Анджелина Джоли» вышла на свободу

Тамара Астапенкова
11:03 19.12.2020
Несколько дней назад блогера приговорили к 10 годам тюрьмы.
«Иранская Анджелина Джоли» вышла на свободу
© Фото: sahar_taabar, Instagram

Иранская звезда Instagram Фатима Хишванд, известная под именем Сахар Табар и «иранская Анджелина Джоли», вышла на свободу. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

На прошлой неделе стало известно, что Фатима Хишванд была приговорена к 10 годам тюремного заключения за отредактированные фотографии, которые она размещала в своем аккаунте.

Девушка заработала популярность у многотысячной аудитории благодаря снимкам в истощенном образе голливудской звезды Анжелины Джоли. В результате 19-летнюю блогершу обвинили в растлении молодежи и неуважении к Исламской Республике.

Как предполагает таблоид, Фатиму могли выпустить через несколько дней после сурового приговора «из-за давления со стороны СМИ». Семья девушки выплатила залог. Сейчас Сахар Табар вернулась к родным.

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