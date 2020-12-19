Иранская звезда Instagram Фатима Хишванд, известная под именем Сахар Табар и «иранская Анджелина Джоли», вышла на свободу. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

На прошлой неделе стало известно, что Фатима Хишванд была приговорена к 10 годам тюремного заключения за отредактированные фотографии, которые она размещала в своем аккаунте.

Девушка заработала популярность у многотысячной аудитории благодаря снимкам в истощенном образе голливудской звезды Анжелины Джоли. В результате 19-летнюю блогершу обвинили в растлении молодежи и неуважении к Исламской Республике.

Как предполагает таблоид, Фатиму могли выпустить через несколько дней после сурового приговора «из-за давления со стороны СМИ». Семья девушки выплатила залог. Сейчас Сахар Табар вернулась к родным.