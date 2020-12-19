Падение фрагментов ракеты «Союз» попало на видео

Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б», которой накануне удалось успешно стартовать с космодрома Восточный, отделились и упали в Алданском и Кобяйском районах Якутии. Жители республики сняли на видео момент падения фрагментов ракеты.

В 3.30 по мск. специалисты из Амурской области вылетели в Зейский район, чтобы найти отделившиеся части аппарата, сообщал ранее ТАСС.

Отмечается, что отделение разгонного блока от третьей ступени ракеты состоялось в штатном режиме, после чего носитель продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту.

Напомним, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи стартовала накануне с космодрома Восточный. Это 16-й старт российского летательного аппарата в этом году, также планируется ещё один запуск. Он будет проведен с космодрома Куру во Французской Гвиане.