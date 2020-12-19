В стране и мире Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла Иван Линдеманн Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути населенных пунктов нет. © Фото: Геофизическая служба Камчатки Активный вулкан Ключевской на Камчатке выбросил многокилометровый столб пепла. Об этом сообщили в региональном МЧС. «Высота пеплового столба составила 6,5 тыс. м при высоте самого исполина 4,75 тыс. м.», - рассказали спасатели. Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути населенных пунктов нет. Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика