Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла
Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути населенных пунктов нет.
© Фото: Геофизическая служба Камчатки
Активный вулкан Ключевской на Камчатке выбросил многокилометровый столб пепла. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Высота пеплового столба составила 6,5 тыс. м при высоте самого исполина 4,75 тыс. м.», - рассказали спасатели.
Отмечается, что пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути населенных пунктов нет.
Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.